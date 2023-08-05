الكليات المتاحة في تنسيق علمي علوم 2023 محور اهتمام مئات الإلاف من طلاب الثانوية العامة 2023 في الساعات الأولى من تنسيق الجامعات والتي انطلق صباح اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 عبر الموقع الإلكتروني لطلاب الشعبة العلمية (علوم، رياضة) والأدبية للإلتحاق بالجامعات للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

الكليات المتاحة في تنسيق علمي علوم 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية الاستعانة بقائمة الكليات المتاحة لهم عبر الموقع الإلكتروني قبل تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى والتي انطلق صباح اليوم 5 أغسطس وهى كما يلي :-

كليات الطب البشري.

كليات طب الفم والأسنان.

كليات الصيدلة.

كليات الطب البيطري.

كليات التمريض.

كليات العلاج الطبيعي.

كليات الزراعة.

كليات الألسن.

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

كليات التجارة.

كليات الآثار.

كليات الإعلام.

كليات دار العلوم.

كليات الحقوق.

كليات التربية.

كليات السياحة والفنادق.

كليات التربية النوعية.

كلية الثروة السمكية.

كلية العلوم الزراعية.

كليات الآداب.

الحد الأدني للقبول في تنسيق المرحلة الأولى 2023 الشعبة العلمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحد الأدني للقبول في المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الشعبة العلمية والتي تضم نحو 22304 طالب وطالبة بمجموع 362 درجة فأكثر بما يعادل نحو 88.29% فأكثر حيث يتم تسجيل الرغبات وفقا لقواعد التنسيق المتعارف عليها.

يذكر أن الحد الأدني للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الشعبة الرياضية 342 درجة فأكثر بنسبة مئوية 83.41% فأكثر بإجمالي نحو 15013 طالب وطالبة أن الحد الأدني لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة مئوية 70.61 % فأكثر بإجمالي 74923 طالب وطالبة.

موعد المرحلة الأولى من التنسيق 2023

مع انطلق المرحلة الأولى من التنسيق خلال الفترة من يوم السبت 5 أغسطس - الأربعاء 9 أغسطس زاد البحث عن الكليات المتاحة في تنسيق علمي علوم 2023 والتي تجرى عبر الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم التنسيق وفقا لقواعد تسجيل الرغبات للشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

اقرأ أيضا

تعرف على تنسيق كلية الزراعة 2023