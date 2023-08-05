رابط تنسيق المرحلة الأولى 2023.. موعد تسجيل الرغبات والحد الأدني

زاد البحث عن رابط تنسيق المرحلة الأولى 2023 التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات الأخيرة، وذلك مع الساعات الأولى من تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 الالتحاق بكليات والمعاهد في الجامعات المصرية.

رابط تنسيق المرحلة الأولى 2023

فعلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) ليتمكن الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية حيث يسجل الطالب بياناته الشخصية وشعبته الدراسية ويستعين بقائمة الكليات المتاحة له عبر الموقع الإلكتروني.

ويجب على الطالب مراعاة التوزيع الجغرافي في اختيار الكليات الراغب في الالتحاق بها ويمكن تسجيل الرغبات من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية في كافة المحافظات أو من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب طوال الـ 24 ساعة طوال أيام المرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها للطلاب مع إمكانية تعديل الرغبات حتى انتهاء آخر الفترة المحددة.

موعد تسجيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفترة من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 لتسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي المقبل 2023-2024 لمدة 5 أيام حيث يتاح الموقع الإلكتروني طوال الـ 24 ساعة وفقا للحد الأدني للشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي).

تنتهي فترة إدخال أو تعديل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 حيث يتميز التنسيق الإلكتروني بالتيسير على الطلاب بدلا من التنسيق الورقي الذي كان يتطلب زحام والسفر من محافظة إلى أخرى كما يقلل أخطاء الطالب أثناء تسجيل الرغبات أو إدخال البيانات كما يتيبح فرصة التعديل.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق 2023

رابط تنسيق المرحلة الأولى 2023 والحد الأدنى للقبول من أكثر التساؤلات التي يطرحها أولياء الأمور حيث تضم المرحلة الأولى من التنسيق نحو 112240 طالب وطالبة حيث بلغ الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29 % بينما بلغ الحد الأدنى لطلاب الشعبة الرياضية 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41 % فيما بلغ الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61 %

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