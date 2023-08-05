بدء موقع التنسيق لاستقبال تسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية 2023

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني استقبال وتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الحكومية بتنسيق المرحلة الأولى ويبلغ الحد الأدنى في الشعبة العلمي "علوم" 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر وتضم 22304 طالب، وفي الشعبة الهندسية "علمي رياضة" 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر وتضم 15013 ألف طالب، وشعبة الأدبي 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وتضم 74923 طالب، بإجمالي حوالي 111 ألف طالب وطالبة.

ويتاح تسجيل الرغبات إلكترونيًا من الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول، بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلًا اليوم الجمعة عبر هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/، كما يتاح التسجيل بدءًا من غد السبت 5 أغسطس في مقار مكاتب التنسيق بكافة الجامعات الحكومية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، حيث تستقبل المقار الطلاب وأولياء أمورهم.

ومن المقرر أن يستمر مكتب التنسيق في استقبال وتسجيل الرغبات حتى الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، وحتى الساعة الثالثة عصرًا بمقار مكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية خلال نفس اليوم، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية، وذلك لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.