السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأنباء الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى لنظيره الإماراتى على أهمية تكثيف العمل العربى

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت، على تطابق الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وسلطت (كونا) الضوء على البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي، حيث أكد الرئيسان - خلال لقاء بمدينة العلمين الجديدة - قوة العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأشارت الوكالة الكويتية إلى حرص الرئيسين عبدالفتاح السيسي وبن زايد على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات؛ في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

الأنباء الكويتية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العمل العربي المشترك العلمين الجديدة المستشار أحمد فهمي قوة العلاقات
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

عايزين حل.. الباز لـ"الحكومة": فى 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم

تفاصيل التطورات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

أسامة ربيع: وفاة فرد من طاقم القاطرة الغارقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه