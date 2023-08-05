"الأنباء الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى لنظيره الإماراتى على أهمية تكثيف العمل العربى

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت، على تطابق الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وسلطت (كونا) الضوء على البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي، حيث أكد الرئيسان - خلال لقاء بمدينة العلمين الجديدة - قوة العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأشارت الوكالة الكويتية إلى حرص الرئيسين عبدالفتاح السيسي وبن زايد على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات؛ في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.