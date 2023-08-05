إدراج جامعة طنطا بدليل وزارة التعليم العالي العراقي لإيفاد الطلاب العراقيين للدراسة بها

تلقت جامعة طنطا، خطاباً من الدكتور حسن جياد الملحق الثقافي العراقي وممثل وزارة التعليم العراقية، يفيد بإضافة جامعة طنطا ضمن الجامعات الدولية والمصرية والعربية بوزارة التعليم العالي العراقي، لإيفاد طلاب عراقيين للدراسة بها في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية المختلفة.

وصرح الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، ببدء المركز الرئيسى للعلاقات الدولية وشئون الوافدين فى تقديم خدماته للطلاب الوافدين الراغبين فى الالتحاق بجامعة طنطا، موضحا أن الجامعة تستقبل الطلاب للدراسة فى 15 كلية بعد إضافة كلية الفنون التطبيقية للتنسيق هذا العام، ببرامج دراسية متميزة ومتنوعة تلبى احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على تفعيل كافة سبل رعاية لطلابها الوافدين، وتنظيم الأنشطة الطلابية ودعم ورعاية الموهوبين من الطلاب الوافدين في مختلف المجالات.

كما أوضح رئيس الجامعة، أن المركز الرئيسى للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بالجامعة، يعمل على توفير العديد من الخدمات للتيسير على الطلاب الوافدين، بمكان واحد مجهز بأحدث التقنيات وفريق عمل كبير مدرب على متطلبات العمل، لاستيعاب كافة احتياجات الطلاب الوافدين فور وصولهم إلى الجامعة، لتقليل الإحساس بالاغتراب، والعمل على سرعة دمجهم بالمنظومة الجامعية مع أقرانهم من الطلاب المصريين والوافدين من كافة الدول التى تدرس بالجامعة.