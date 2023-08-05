السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشهد حفل تدشين مبادرة "طاقة موهبة" (صور)

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تدشين مبادرة “طاقة موهبة” التى بدأتها المحافظة من حي الأسمرات لتنطلق في جميع المناطق التي تم تطويرها كالخيالة والمحروسة وأهالينا ومعًا، وتستمر لمدة شهر بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين وعدد من الجمعيات الأهلية.

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وأشار محافظ القاهرة، إلى أن القضاء على المناطق غير الآمنة بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية لقاطني تلك المناطق مما يسهم في خلق جيل قوى نفسيًا وبدنيًا ويعمق لديه قيم الانتماء.

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وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء المدن الجديدة بديل العشوائيات في إبراز مواهبهم والحصول على مراكز متقدمة في عدة رياضات.

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وأوضح محافظ القاهرة، أن مبادرة “طاقة موهبة” تهدف إلى إظهار المواهب ودعم القدرات والتوجيه الصحيح للمهارات الإبداعية للمرأة والأطفال والشباب القاطنين بالمدن التي أقامتها الدولة بديل للمناطق غير الآمنة وتسليط الضوء على إنجازات المرأة في هذه المناطق حتى يكونوا قادرين على العطاء والتميز وإطلاق طاقتهم الكامنة في كل المجالات. 

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وتتضمن فعاليات المبادرة عمل يوم ترفيهي يشمل ألعاب رياضية ومباريات تنافسية لعدد من الفرق الشابة يشارك فيها ذوي القدرات الخاصة والمرأة من قاطني المناطق التي تم تطويرها.

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وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواهب الشابة والمرأة وذوي القدرات الخاصة.

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وكرم محافظ القاهرة خلال الحفل، المواهب الفنية والرياضية بمدينة الأسمرات الحاصلين على بطولات محلية في الأنشطة المختلفة بالإضافة إلى تكريم السيدات الذين استطاعوا تنفيذ مشروعاتهم الخاصة ونجحوا بعد تدريبهم في عمل هذه المشروعات.

مبادرة طاقة موهبة الأسمرات جهاز تشغيل شباب الخريجين محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة
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