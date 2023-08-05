السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع استعدادات تجهيز القسم الداخلي بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، جولة مرورية على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لفرش وتجهيز القسم الداخلى بطاقة استيعابية ٢٢ سريرا تمهيدا لدخوله الخدمة وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

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وتفقد وكيل صحة مطروح، أعمال الفرش والتجهيز للقسم الداخلى بالدور الثانى بالمستشفى تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة، موجها بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة وتلافي الملاحظات تزامنا مع موسم  الصيف وزيادة المترددين على المحافظة.

ووجه وكيل وزارة الصحة إدارة المستشفى والإدارة الهندسية بالمديرية وإدارة التموين الطبى، بسرعة إنجاز الملاحظات، مشددا على أنه لم ولن يتهاون حال حدوث أى تقصير أو تأخير يؤثر على إتمام الأعمال المكلفين بها فى وقتها المحدد واتخاذ إجراءات صيانة الأجهزة ومخاطبة الشركات المختصة بصفة عاجلة والإفادة.

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كما تفقد أعمال النظافة والأمن بالمستشفى وتلاحظ وجود قصور فى أداء الأعمال، موجها مسؤول شركة الأمن بتغيير مشرف أمن النوبتجية لمصلحة العمل وتلاحظ تدنى مستوى النظافة بتلك الأماكن وتم توجيه إنذار مشدد لمسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى والمتابعة من إدارة المستشفى والإفادة المستمرة.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير للفريق الإدارى والطبى بالمستشفى على المجهود المبذول وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم.

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