إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بتل أبيب على يد فلسطينى قبل استشهاده

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني مساء اليوم في مدينة تل أبيب.

وكشفت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، عن تفاصيل إطلاق فلسطيني النار على 3 مستوطنين إسرائيليين في تل أبيب، مؤكدة أن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن ارتقاء الشاب منفذ الإطلاق شهيدًا.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه حتى الآن لا تأكيد على استشهاد الشاب الفلسطيني من قبل مصادر فلسطينية ووزارة الصحة، ولكن الفيديوهات التي نشرت تؤكد ذلك خاصة أنه تم إطلاق النار عليه وتركه ملقى على الأرض.

تفاصيل الحادث

وأكدت أن الشاب الفلسطيني، نفذ عملية إطلاق نار بواسطة مسدس وكانت وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن إصابة حرجة لشخص يبلغ 40 عامًا ووصلت الإسعاف إليه والتقارير تقول إن حالته حرجة والحديث عن 3 إصابات للمستوطنين في تل أبيب، موضحة أنه لا يوجد أي معلومات عن منفذ الهجوم.