السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في ذكرى افتتاحها..

"مصر أكتوبر": قناة السويس الجديدة عكست للعالم قدرتنا على تنفيذ المشروعات العملاقة

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها في 6 أغسطس عام 2015 نجحت في تحقيق أرقاما غير مسبوقة بإحصائيات الملاحة، حيث ساهمت في نمو معدلات الاقتصاد الوطني من خلال تطور إيرادتها في السنوات الأخيرة، موضحة أن افتتاح القناة الجديدة دشن لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية.

وقالت مديح، في بيان لها، إن افتتاح قناة السويس الجديدة كان نقطة لتنمية إقليم القناة وخلق العديد من فرص العمل لأبناء الوطن، فالقناة أصبحت مناخ جاذب للاستثمارات الضخمة، كما أنها أصبحت أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات على مستوى العالم بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يسهل حركة التجارة بين الأسواق العالمية، لافتة إلى أن قناة السويس الجديدة هي شريان مهم لحركة التجارة العالمية وافتتاحها في 6 أغسطس عام 2015 جعل مصر مركز لوجستي وتجاري.

وأشارت إلى أن قناة السويس الجديدة عكست لمختلف دول العالم قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة رغم التحديات الصعبة التي كانت تمر بها الدولة، إلا أن المصريين نجحوا في تحويل القناة لمركز لوجستي وتجاري كبير، وهو ما حقق إيرادات فير مسبوقة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني، موضحة أن افتتاح قناة السويس الجديدة ساهم في دعم خارطة التنمية بجذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضحت مديح، أن منطقة قناة السويس أصبحت أكثر المناطق الجاذبة لاستثمارات على مستوى العالم بشهادة الكثير من المؤسسات الدولية، فالقناة الجديدة أصبحت أسرع طريق ملاحي يربط بين قارتي أوروبا وآسيا، مؤكدة أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة لمواصلة الانجازات التي تقوم بها قناة السويس الجديد من خلال تنفيذ استراتيجية تطوير القناة لزيادة عدد السفن التي تمر بها، كما أن الدولة تعمل على تعزيز قدرات قناة السويس الجديدة كمحور عالمي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر قناة السويس الجديدة حركة التجارة الأسواق العالمية مناخ جاذب للاستثمارات
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