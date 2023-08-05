السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يتقدم بتظلم ضد عقوبة حسين الشحات فى الاعتداء على الشيبى

حسين الشحات
حسين الشحات

تقدم نادي بيراميدز، بتظلم على العقوبة الموقعة ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، والتي صدرت من إدارة لجنة المسابقات برابطة الأندية.

جاء ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وبيراميدز عقب نهاية اللقاء، والتي اعتدى خلالها حسين الشحات، لاعب الأهلي، على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بصفعة على الوجه.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قد قررت إيقاف حسين الشحات، لاعب الأهلي، لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي بعد صفعه محمد الشيبي.

واعتدى الشحات على الشيبي عقب المباراة التي انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة، والتي أقيمت على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري.

بيراميدز حسين الشحات الدورى المصرى بيراميدز يتقدم بتظلم ضد عقوبة حسين الشحات
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