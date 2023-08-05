أسامة ربيع لـ"الدستور": تحقيقات موسعة فى أسباب تصادم قاطرة مع ناقلة بهيئة القناة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة ستفتح تحقيقًا موسعًا في حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح ربيع، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المخطئ في حادث التصادم سيعوض الطرف الآخر، مشيرا إلى أن هدفنا حاليًا إنقاذ القاطرة التي غرقت داخل المجرى الملاحي.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن اليوم السبت، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وذكر أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدما، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه على الفور جرى دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد، حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

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