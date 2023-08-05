خالد الجندى: العقيدة قوام الدين وتعليمها حق الآباء على الأبناء (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العقيدة هى قوام الدين، مضيفًا: "يعنى يمكن تقابل ربنا عبادة عظيمة، لكن عندك اعتقاد فى غير الله، أو عندك شرك، كل العبادات هذه لن يكون لها لازمة".

وتابع خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "العقيدة مسألة ليس فيها نقاش، فى ناس تخلط بين التوسل والشرك، لكن العقيدة هى أننا لا نعبد إلا الله، وأى أحد يكلم أموات مع تحفظنا على ما يفعل لا يمكن أن نتهمه بالشرك".

واستكمل: "العقيدة أول ما يسأل عليه يوم القيامة، وهى حق الآباء على الأبناء، لازم تعلم ابنك العقيدة، بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أى شيء، إحنا الدين قائم على التوحيد، وإلا تبقى فاتح مشروع تسمين تأكل وتشرب وتهشك، بتلاقى بعض الآباء فرحان بابنه بيتكلم لغات، ولا يعرف أى شىء عن العقيدة والدين".



