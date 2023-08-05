خالد الجندى يكشف أهم مساوئ السوشيال ميديا: تراقبنا آناء الليل وأطراف النهار

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أهم مساوئ السوشيال ميديا وأولها أن بها عوامل عدة تجذب الأولاد إليها من صور وفيديوهات وغيرها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن السوشيال ميديا سريعة الفقرات أي تتميز بفقراتها القصيرة، ولكنها لها تأثير قاتل كالسم الزعاف، كما أنها موجود في أي وقت، وبأبسط التقنيات وموجودة بشكل مجاني، مشيرًا إلى أن شركات كبرى مثل جوجل وتويتر وفيس بوك تقدم خدماتها مجانًا، والخبراء يقولون إنه في هذه الحالة يكون الإنسان هو السلعة.

الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل مخيفة

وتابع، أن الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل مخيفة، وأصبح الهاتف كأنه شخص آخر يعيش معك ويعرف كيف تفكر، حتى ولو كنت تتحدث مع صاحبك عن القهوة مثلًا عند فتحك للهاتف تجد كافة أنواع إعلانات القهوة، وذلك لأنه توجد أجهزة فلترة وتتم مراقبة الشخص طوال الليل وأطراف النهار.