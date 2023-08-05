السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى يكشف أهم مساوئ السوشيال ميديا: تراقبنا آناء الليل وأطراف النهار

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أهم مساوئ السوشيال ميديا وأولها أن بها عوامل عدة تجذب الأولاد إليها من صور وفيديوهات وغيرها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن السوشيال ميديا سريعة الفقرات أي تتميز بفقراتها القصيرة، ولكنها لها تأثير قاتل كالسم الزعاف، كما أنها موجود في أي وقت، وبأبسط التقنيات وموجودة بشكل مجاني، مشيرًا إلى أن شركات كبرى مثل جوجل وتويتر وفيس بوك تقدم خدماتها مجانًا، والخبراء يقولون إنه في هذه الحالة يكون الإنسان هو السلعة.

الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل مخيفة

وتابع، أن الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل مخيفة، وأصبح الهاتف كأنه شخص آخر يعيش معك ويعرف كيف تفكر، حتى ولو كنت تتحدث مع صاحبك عن القهوة مثلًا عند فتحك للهاتف تجد كافة أنواع إعلانات القهوة، وذلك لأنه توجد أجهزة فلترة وتتم مراقبة الشخص طوال الليل وأطراف النهار.

خالد الجندي مساوئ السوشيال ميديا مراقبة الشخص طوال الليل أطراف النهار الذكاء الاصطناعي
ads

مواد متعلقة

خالد الجندى: غياب الحمد وشيوع الفاحشة فى المجتمعات سبب انتشار الفقر والأوبئة

خالد الجندى يكشف آخر كلمات حسن يوسف أثناء دفن نجله

خالد الجندى بعد أدائه صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف: واجب لا يترك

خالد الجندى يكشف حكم الشرع فى صيام يوم عاشوراء

خالد الجندى يكشف أهم الأمراض التى عانى منها موسى مع بنى إسرائيل

خالد الجندى: مواجهة سيدنا موسى مع بنى إسرائيل كانت أشد من فرعون

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

قناة السويس تعلن غرق قاطرة فى حادث تصادم مع ناقلة

غلق كلى لشارع الأزهر بسبب هبوط أرضى.. تعرف على التحويلات المرورية

هيئة قناة السويس: أعمال الإنقاذ جارية لانتشال القاطرة الغارقة وطاقمها المكون من 7 أشخاص

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

تطورات أزمة انفصال أسما إبراهيم وموسى بعد ارتباط أقل من عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه