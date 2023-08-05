استمرار حبس وكيل النيابة المزيف بالقاهرة الجديدة 15 يومًا

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت قرارًا يقضي باستمرار حبس شاب 15 يومًا على ذمة اتهامه بانتحال صفة وكيل نيابة والنصب على عدد من المواطنين.

بلاغ لأمن القاهرة

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من عامل بمغسلة، أفاد فيه بتردد شاب عليه مدعيًا أنه يعمل وكيل نيابة وطلب منه "غسل ملابسه" دون دفع مقابل مستخدمًا سلطته، في آخر مرة طلب منه حساب "غسل الملابس" ولكنه رفض فنشبت بينهما مشادة كلامية أخرج المتهم سلاحًا ناريًا وأطلق النار في الهواء.

تحريات المباحث

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم منتحل صفة وكيل نيابة، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.