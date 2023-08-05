خالد الجندى: السوشيال ميديا بها سم زعاف (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المجتمع العالمي أصبح يموج بحالات فتن، وهناك فارق بين عصر ما قبل وما بعد السوشيال ميديا.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إنه رغم المنافع العديد لمواقع التواصل الاجتماعي إلا أنها لها أيضًا مساوئ عديدة، فهي لا يمكن وقفها في أي دولة في العالم، وهي مسلية بها صور وأفلام ووسائل للترفيه، وهي سريعة الطلقات، ولكن لها تأثير قاتل مثل السم الزعاف لا يمكن إنكاره، وهي موجودة بأبسط وسائل التقنية وبشكل مجاني وفي كل وقت.

وتابع، أن علماء مراقبة الميديا أكدوا أنه إذا كانت هناك خدمة تقدم مجانًا فعلى المستخدم أن يعلم أنه هو المنتج المستهدف، وأصبح المستهدف هو السلعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل أكثر من مخيفة، حيث أصبح الهاتف المحمول كرجل يقيم معك بمنزلك، "لو تحدثت مع زملائك عن أنواع القهوة سوف تفاجأ عندما تفتح الهاتف بسيل من الإعلانات عن القهوة وأسعارها وكل ما يتعلق بها، والإنسان اللى يظن أنه عايش فى جزيرة وحده هو واهم ومخطئ".