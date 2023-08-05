إطلاق الملصق التشويقي النهائي لفيلم "مندوب مبيعات" لـ بيومي فؤاد

تصدر الفنانان بيومي فؤاد وأحمد فتحي الملصق التشويقي النهائي لفيلم مندوب مبيعات الذي أطلقته الشركة المنتجة.

وكانت الشركة الموزعة للفيلم قد حددت يوم ١٧ أغسطس الجاري موعدا لطرحه في دور العرض المصرية والعربية ومختلف دول العالم.

تدور أحداث الفيلم بالكامل عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

ويلعب بطولته النجوم بيومي فؤاد وأحمد فتحي والنجمة أيتن عامر إسلام إبراهيم، ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم.

وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمبر 2022 إلى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.