مراسل "القاهرة الإخبارية": فرنسا لا تنوى إجلاء قواتها العسكرية من النيجر

كشف خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"عن الموقف الفرنسي من الأزمة في النيجر.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أكدت دعم فرنسا الكامل والحازم للسلطات الدستورية في النيجر وللرئيس بازوم.

وأضاف شقير أن وزيرة الخارجية الفرنسية أكدت أن أمام الانقلابيين يوم الغد لتحديد موقفهم قبل تدخل بعض من دول غرب إفريقيا.

كما أشار إلى أن فرنسا لا تنوي إجلاء القوات العسكرية الموجودة في النيجر، موضحًا أن كل المؤشرات لما يحدث في النيجر تؤكد أن القوة الموجودة في غرب إفريقيا سيكون لها تأثير كبير على قرار الانقلابيين وإرسال وفد للخروج من تلك الأزمة.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: مهلة فرنسية لإعادة الشرعية في النيجر

وتابع: "فرنسا رمت الكرة الآن في ملعب دول غرب إفريقيا، وهي التي ستتخذ القرار في الوقت الذي نجد في دولًا رفضت المشاركة في هذا الأمر مثل تشاد، كما أن السنغال أكدت أنه في حالة عدم استجابة الانقلابيين للخروج من الأزمة ستشارك في الهجوم على النيجر لإعادة الأمور لمجاريها".

وواصل: "المهلة ستنتهي غدًا ووزيرة الخارجية الفرنسية منحت الفرصة مرة أخرى للقوات الانقلابية في النيجر للعودة إلى الشرعية وإيجاد حل تفاوضي".