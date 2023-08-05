انخفاض تجاوز الـ15 جنيهًا فى التعاملات المسائية للأسعار المحلية

انخفضت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية تأثرًا بالبورصات العالمية.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث التالي:

عيار 21 سجل نحو 2160 جنيهًا.

عيار 24 سجل نحو 2468 جنيهًا.

عيار 18 سجل نحو 1851 جنيهًا.

وتولي مصر اهتمامًا خاصًا بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر.

ويهتم المواطنون بأسعار تنافسية الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في مصر.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.