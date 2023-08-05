السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة في أم درمان والخرطوم

السودان
السودان

رصد عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الوضع الميداني وأخر تطورات الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان والخرطوم.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن هناك اشتباكات قوية في جنوب وجنوب غرب أم درمان ومعارك عنيفة في الخرطوم.

وأشار إلى أن المعارك تؤثر بشكل كبير على شبكات الاتصالات في السودان، موضحًا أنه ليس هناك طرق آمنة في أغلب مناطق الخرطوم سواء في مدينة أم درمان أو الخرطوم بحري ما عدا الجزء الشمالي من الخرطوم وأم درمان هذه تعتبر مناطق آمنة.

وأوضح أن الاشتباكات الآن دائرة في أهم المناطق الاستراتيجية للعاصمة الخرطوم بالقرب من القيادة العامة، وسلاح المهندسين بأم درمان.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: محطات الوقود لا تعمل منذ 15 أبريل

وتابع: "هناك مناطق منذ 15 أبريل الماضي ليس بها خدمات مياه وكهرباء خصوصًا منطقة بحري القديمة وأيضًا في مناطق بجنوب الخرطوم" موضحًا أن التيار الكهربائي يقطع بشكل متكرر.

وأكد أن الحرب أثرت بشكل كبير جدًا على جميع الخدمات في السودان مثل الاتصالات والصحة بالإضافة إلى إغلاق العديد من الأسواق أبوابها، ومحطات الوقود لا تعمل منذ 15 أبريل.

السودان الأزمة السودانية الحرب في السودان الخرطوم أم درمان الجيش السوداني الدعم السريع اشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع القاهرة الإخبارية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
ads

الأكثر قراءة

قناة السويس تعلن غرق قاطرة فى حادث تصادم مع ناقلة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

بمشاركة 40 دولة.. انطلاق اجتماع جدة بشأن الأزمة الأوكرانية

الجنايات تعاقب متهمين بالسجن 13 عامًا وغرامة 110 آلاف جنيه بسوهاج

غلق كلى لشارع الأزهر بسبب هبوط أرضى.. تعرف على التحويلات المرورية

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه