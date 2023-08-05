"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة في أم درمان والخرطوم

رصد عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الوضع الميداني وأخر تطورات الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان والخرطوم.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن هناك اشتباكات قوية في جنوب وجنوب غرب أم درمان ومعارك عنيفة في الخرطوم.

وأشار إلى أن المعارك تؤثر بشكل كبير على شبكات الاتصالات في السودان، موضحًا أنه ليس هناك طرق آمنة في أغلب مناطق الخرطوم سواء في مدينة أم درمان أو الخرطوم بحري ما عدا الجزء الشمالي من الخرطوم وأم درمان هذه تعتبر مناطق آمنة.

وأوضح أن الاشتباكات الآن دائرة في أهم المناطق الاستراتيجية للعاصمة الخرطوم بالقرب من القيادة العامة، وسلاح المهندسين بأم درمان.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: محطات الوقود لا تعمل منذ 15 أبريل

وتابع: "هناك مناطق منذ 15 أبريل الماضي ليس بها خدمات مياه وكهرباء خصوصًا منطقة بحري القديمة وأيضًا في مناطق بجنوب الخرطوم" موضحًا أن التيار الكهربائي يقطع بشكل متكرر.

وأكد أن الحرب أثرت بشكل كبير جدًا على جميع الخدمات في السودان مثل الاتصالات والصحة بالإضافة إلى إغلاق العديد من الأسواق أبوابها، ومحطات الوقود لا تعمل منذ 15 أبريل.