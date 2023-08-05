السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيد عبدالحفيظ يجمع متعلقاته من الأهلى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تواجد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق لفريق الكرة بنادي الأهلي في مقر مكتبه بالجزيرة، وجمع متعلقاته الشخصية، استعدادا للرحيل بشكل نهائي عن منصبه الذي تم توجيه الشكر له بالأمس من قبل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وحرص عبد الحفيظ على مقابلة خليفته خالد بيبو وتسليمه عددا من الملفات التي كانت بحوزته ولم تنته بعد، وجاء على رأسها ملف حسم تجديد عقد محمد مجدي أفشة ومحمد هاني، وملف عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد محمد شريف، وملف المعسكر الخارجي نهاية أغسطس الحالي، وملف تعديل لائحة العقوبات في الفريق، وأخيرا ملف صرف نسب المشاركة الخاصة بكل لاعب في الفريق بعد التتويج بالدوري.

وكان الأهلى قد وجه الشكر والتحية لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة. وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة أنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير.. في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة. 

وعرض الكابتن محمود الخطيب أثناء الاجتماع على الكابتن سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

الانجازات إدارة الأهلي الكابتن محمود الخطيب سيد عبد الحفيظ كرة القدم لجنة التخطيط مجلس إدارة الأهلى
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