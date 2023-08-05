الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.. ومواعيد الفصلين الدراسيين

يبحث العديد من المعلمين والطلاب وأولياء الامور عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وكشفت وزارة التربية والتعليم كافة التفاصيل الخاصة بالخريطة الزمنية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

فى هذا السياق خلال الشطور المقبلة ترصد الدستور في سطور كل شيء عن بدء العام الدراسي الجديد والخريطة الزمنية التى تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.



- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.



- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.



- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.



- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.



- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.



- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.