الجنايات تعاقب متهمين بالسجن 13 عامًا وغرامة 110 آلاف جنيه بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها الصادر اليوم السبت، متهما بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كما عاقبت المحكمة متهم أخر بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطي وإحراز الحشيش المخدر بدائرة مركز ساقلته بسوهاج.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش.

كما تم ضبط المتهم الثاني وبحوزته عدد من قطع الحشيش بقصد التعاطى وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.