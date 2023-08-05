السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: بنسبة 129.96% محافظة دمياط تحقق أعلى معدل توريد قمح

توريد الأقماح
توريد الأقماح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحقيق محافظة دمياط أعلى معدل لتوريد الأقماح إلى الشون الحكومية بنسبة 129.96% من المستهدف تحقيقه عن مساحة منزرعه تقدر 31000 فدان، حيث اسقبلت أماكن التوريد كمية قدرها 60433.679 طن بزيادة قدرها 13933.679 طن عن الكم المستهدف تحقيقه.

يأتى ذلك فى ظل كل التيسيرات وإزالة العقبات أمام المزارعين فى جميع مراحل التوريد وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، وكذلك صرف حافز النخالة عن كل طن قمح تم توريده، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين.

وصدر التوجيه الوزاري بانتهاء التوريد وغلق الشئون بالمحافظة نهاية الأسبوع المنقضي.

التموين والتجارة الداخلية المستهدف المزارعين توريد قمح توريد الأقماح سرعة صرف طن قمح صرف حافز
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