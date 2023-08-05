وكيل "صحة مطروح" يتابع التشغيل التجريبي لوحدات الرعاية الأولية بالضبعة

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، التشغيل التجريبى لوحدات الرعاية الأولية "وحدة فوكة الصحية" التابعة للإدارة الصحية بالضبعة، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة وتذليل كافة الصعوبات.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه تم التأكد من جاهزية معمل الوحدة، وعيادة الأسنان وسكن الفريق الطبى حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة فوكة والقرى المجاورة لها، وتم التأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.

وأكد أنه تابع التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بأطنوح التابعة لإدارة مطروح الصحية ودعمها بالطاقم الطبى بعد الانتهاء من فرشها وتجهيزها استعداداً للافتتاح الرسمى لها بعد تطويرها بالإضافة إلى التشغيل التجريبي لوحدة سيدى حنيش الجديدة التابعة لإدارة مطروح الصحية والتى من المتوقع افتتاحها رسميا خلال أيام والوقوف على الاحتياجات وتذليل أي معوقات.

وشدد وكيل صحة مطروح، على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مشددا على حسن المعاملة للمترددين.

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