"الأرصاد": طقس الغد شديد الحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا، الأحد، شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على كافة الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة. وسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 27

العاصمة الإدارية 40 27

6 أكتوبر 39 26

بنهــــا 39 27

دمنهور 37 27

وادى النطرون 38 26

كفرالشيخ 38 27

المنصورة 38 26

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 39 27

طنطا 38 27

دمياط 35 26

بورسعيد 35 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 40 26

العريش 36 26

رفح 36 25

رأس سدر 40 26

نخل 39 19

كاترين 33 17

الطور 39 27

طابا 37 24

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 34 25

مطروح 32 24

السلوم 34 25

سيوة 43 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 20 30

حلايب 38 30

أبورماد 41 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 42 26

بني سويف 42 26

المنيا 43 27

أسيوط 43 27

سوهاج 43 28

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 45 27

أبوسمبل 43 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 43 29

الرياض 45 29

المنامة 40 34

أبوظبى 45 34

الدوحة 40 33

الكويت 49 32

دمشق 39 18

بيروت 32 26

عمان 34 20

القدس 32 20

غزة 32 24

بغداد 45 32

مسقط 34 31

صنعاء 26 15

الخرطوم 32 25

طرابلس 29 24

تونس 32 23

الجزائر 30 23

الرباط 31 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 41 20

إسطنبول 36 24

إسلام آباد 35 25

نيودلهى 35 27

جاكرتا 34 24

بكين 30 24

كوالالمبور 34 25

طوكيو 32 26

أثينا 34 23

روما 29 16

باريس 20 12

مدريد 36 19

برلين 20 14

لندن 20 12

مونتريال 26 16

موسكو 32 22

نيويورك 29 22

واشنطن 32 22

نواكشوط 32 23

أديس أبابا 19 12