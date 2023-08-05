السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو تعلن السيطرة على بلدة نوفوسيلوفسكي في لوجانسك

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على بلدة نوفوسيلوفسكي في لوجانسك، وصد جميع هجمات أوكرانيا المعادية على محور كراسني ليمانسك في دونيتسك والقضاء على 890 جنديا أوكرانيا.

ووفقا  للتقرير اليومي للدفاع الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا فقد صدت القوات الروسية جميع المحاولات الهجومية المعادية على محور دونيتسك.

وأوضح التقرير أنه تم "تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي في لوجانسك، وتعزيز الجبهة في بلدتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف، وصد ثلاث هجمات معادية وتم القضاء على نحو 140 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع "كراب" بولنديا ومدافع "دي- 20" و"ماستا-بي""، حسب شبكة “روسيا اليوم”.

وبشأن محور دونيتسك، أشار تقرير وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم صد عشر هجمات والقضاء على 230 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع "كراب" ومدافع "دي-20" و"جفوزديك" و"رابيرا".

ولفت التقرير إلى أنه على محور كراسني ليمانسك في دونيتسك تم صد ثلاث هجمات والقضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير مدفع "أكاتسيا" ومدفعي "دي-30".

كما لفت التقرير إلى أنه تم القضاء على أكثر من 210 جنود أوكرانيين وتدمير مدفع "إم 777" أمريكي و3 مدافع " جفوزديك" جنوب دونيتسك.

 

محوري زابوروجيه وخيرسون

وبين التقرير أنه على محور زابوروجيه تم القضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع من طرازات مختلفة.

وحول محور خيرسون، ذكر تقرير الدفاع الروسية، أنه تم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا مبينًا أنه بالقرب من قرية روجان بمقاطعة خاركوف تم تدمير محطة للرادار، وتدمير مستودع للذخيرة بالقرب من قرية تورسكوي في دونيتسك.

ونوه إلى أن الدفاعات الروسية اعترضت 8 صواريخ "هيمارس" الأمريكية، إلى جانب تدمير 22 مسيرة في خاركوف ولوجانسك وزابوروجيه ودونيتسك وخيرسون.

الروسية نوفوسيلوفسكي لوجانسك أوكرانيا الدفاع
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