حبس المتهمين بحيازة 133 هاتفًا محمولًا مهربًا جمركيًا بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما 133 هاتفًا وجهاز لاب توب وسمّاعة ذكية، جميعها مُهرَّبة جمركيًا، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بطريق الإسماعيلية، بدائرة قسم شرطة بدر، تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمين بمحافظة الغربية) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما: (133 هاتفا محمولا- جهاز "لاب توب"- ساعة ذكية- سماعة ذكية"، جمعيها مهربة جمركيًا"- مبلغ مالي).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.