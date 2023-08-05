لو فاتك التريند| توافر السلع الأساسية لـ6 أشهر.. وإيرادات "بيت الروبي" تتخطى 117 مليون جنيه

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

وزير التموين: كل السلع الأساسية متوفرة.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويصل إلى 6 أشهر، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.. للمزيد اضغط هنا.

إيرادات "بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز تتخطى 117 مليون جنيه

واصل فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبد العزيز تحقيقه الإيرادات المميزة للغاية للأسبوع السابع على التوالي، ليقترب من الصدارة التاريخية لأفلام السينما المصرية على مدار تاريخها.. للمزيد اضغط هنا.

تقرير: طارق حامد يغيب عن قمة اتحاد جدة والهلال في البطولة العربية

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن موقف طارق حامد محترفنا المصري في صفوف اتحاد جدة السعودي من المشاركة في لقاء الهلال بقمة ربع نهائي البطولة العربية.. للمزيد اضغط هنا.

تكثيف أمنى تزامنًا مع حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين

رصد رامي الحلواني، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن حفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري بمسرح العلمين شهد زحاما كبيرا وكانت الأجواء مشتعلة بالفرحة.. للمزيد اضغط هنا.