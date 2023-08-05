تقرير: طارق حامد يغيب عن قمة اتحاد جدة والهلال في البطولة العربية

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن موقف طارق حامد محترفنا المصري في صفوف اتحاد جدة السعودي من المشاركة في لقاء الهلال بقمة ربع نهائي البطولة العربية.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن طارق حامد لن يستطيع المشاركة في القمة السعودية بسبب عدم شفائه التام من الإصابة وإجرائه لعملية جراحية في الوجه.

وتعرض طارق حامد لإصابة قوية في الوجه خلال المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد على الصفاقسي بهدف نظيف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقامة في السعودية.

ويلعب الغريمين مساء اليوم في قمة ربع نهائي البطولة العربية في كلاسيكو سعودي خالص.

وكان اتحاد جدة تأهل من دور المجموعات بالعلامة الكاملة عن المجموعة الأولى ليواجه الهلال الذي حل ثانيًا في المجموعة الثانية.