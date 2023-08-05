وزير التموين: كل السلع الأساسية متوفرة.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر

رئيس المصرية لتجارة الجملة: تأمين احتياجات المنافذ من كافة الأصناف

حرز الله: صرف 45% من سلع أغسطس حتى الآن لصالح 3.5 مليون مواطن بالفيوم

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويصل إلى 6 أشهر، مؤكداً استمرار جهود الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأضاف المصيلحى، أنه يجري توفير كل السلع الأساسية بالمنافذ، حيث يتم ضخ 31 صنفا لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة.

من جهته، قال الدكتور محمد عاطف، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، إن مخازن الشركة تقوم بتأمين احتياجات المنافذ من كافة السلع التي يحتاجها المواطنين.

فيما قال السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، إن جميع السلع الغذائية متوافرة بكميات كبيرة، ويطرح الأرز البلدي الحر بسعر 25 جنيها والهندي بـ21 جنيها وبـ12.6 جنيه على البطاقات التموينية، وبالنسبة للسكر يتم طرحه بسعر 12.6 جنيه على البطاقات التموينية، والحر بـ18 جنيها بفروع الجملة.

وفيما يتعلق بجهود الرقابة على الأسواق، أوضح حرز الله أن المديرية تقوم بـأكثر من 13 حملة تموينية يومياً، حيث يتم تحرير نحو 100 مخالفه بإجمالي 2160 محضرا خلال الشهر.



وأكد أن متوسط حصة الفرد على بطاقة التموين من الخبز المدعم تصل إلى 4 أرغفة يومياً أو 10 أجولة دقيق شهرياً لمن يرغب في الحصول على دقيق بدلاً من الخبز على البطاقة التموينية.

وأشار خلال جولة تفقدية اليوم على المخبز الآلي التابع لمطحن بندر الفيوم التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى، إلى أن معدل الطحن في المخبز الآلي 40 شيكارة، ويقوم يوميا بإنتاج 28 ألف رغيف، ولدينا في الفيوم 692 مخبز بلدي مدعم، باجمالي طاقة إنتاجية 11 مليون رغيف يوميا علي مستوي المحافظة.

وكشف وكيل وزارة التموين بالفيوم، عن وجود 200 مخبز يعملون بالغاز الطبيعي حتى الآن، كما أنه يجري استكمال توصيل الغاز لباقي المخابز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن عدد بدالي التموين بالمحافظة يصل لـ1270 بدالا، بالإضافة إلى 259 فرع جمعيتي، لافتاً إلى أنه حتى الآن تم صرف نحو 45% من الحصة التموينية لشهر أغسطس الجاري، لصالح 800 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 3 ملايين و500 ألف مواطن.

وقال إنه يتم صرف سلع بحوالي 120 مليون جنيه خلال الشهر، كما يوجد 24 فرعا للشركة المصرية لتجارة تجزئة جملة ونصف جملة، بالإضافة إلى 4 سيارات تابعة للشركة بالمحافظة بالإضافة إلى 7 أفرع لجهاز الخدمة الوطنية بخلاف 20 سيارة متنقلة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية و20 سيارة أمان و18 منافذ أمان ثابت موزعين على مستوي المحافظة.

وفيما يخص عدد المكاتب التموينية، قال حرز الله إن الفيوم لديها 73 مكتباً علي مستوى المحافظة، حيث تم تحويل 21 مكتبا إلى مراكز خدمة متطورة منها 4 مراكز ضمن مباردة "حياة كريمة" في بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لافتا إلى أنه سيتم تطوير د مركزين أخرين خلال الفترة المقبلة بسنورس والفيوم.

من جهته، قال محمود الخياط، رئيس قطاع المناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إنه يتم طرح كافة السلع التموينية والحرة من خلال 15 فرع جملة وفرعي تجزئة مميكنين و7 أفرع تجزئة أخرى منتشرة في محافظة الفيوم.

وأضاف الخياط، خلال تفقد مخزن الشركة في الفيوم، إنه يتم ضخ 3 آلاف طن سكر شهريا لصالح البطاقات التموينية، مؤكدا أنه لا يوجد عجز في أي سلعة تموينية أو استهلاكية يتم طرحها للمواطنين عبر منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وأشار مجدي حسين، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالفيوم، إلى أنه يتم شهريا صرف سلع تموينية بقيمة 109 ملايين و400 ألف جنيها لحاملي البطاقات التموينية من خلال فروع التجزئة التابعة للشركة.

وأوضح أنه يتم طرح كيلو السكر الحر بسعر 18 جنيها ولتر الزيت 45 جنيها وكيلو الأرز البلدي بسعر 25 جنيها وكيلو اللحوم البرازيلي بسعر 160 جنيها وكيلو الدواجن البرازيلي بسعر 85 جنيها.