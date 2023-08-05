تكثيف أمنى تزامنًا مع حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين

رصد رامي الحلواني، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، أجواء فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن حفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري بمسرح العلمين شهد زحاما كبيرا وكانت الأجواء مشتعلة بالفرحة.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية، أن المهرجان ضم أجانب وعربا ومصريين بجميع الفئات العمرية، مشيدًا أيضا بحفل أول أمس الذي أحياه الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، قائلا: "العلمين وجهة سياحية استثمارية جديدة".

اليوم.. استعدادات هائلة لحفل تامر عاشور وإليسا بمهرجان العلمين الجديدة

وأوضح أن هناك تواجدا أمنيا بشكل كبير تزامنا مع دخول الجمهور مسرح "العلمين أرينا" من كل البوابات لحضور حفل إليسا وتامر عاشور اليوم.