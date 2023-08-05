إيرادات "بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز تتخطى 117 مليون جنيه

واصل فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبد العزيز تحقيقه الإيرادات المميزة للغاية للأسبوع السابع على التوالي، ليقترب من الصدارة التاريخية لأفلام السينما المصرية على مدار تاريخها.

إيرادات فيلم بيت الروبى

وحقق فيلم بيت الروبي أمس الجمعة إيرادات مميزة بقيمة 736,485 جنيهًا، لتصل كل إيرادات الفيلم حتى اليوم السبت إلى 117 مليونًا و542 ألفًا، ويصبح على بعد خطوات قليلة من الرقم التاريخي المسجل باسم فيلم «كيرة والجن» لكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وأعلنت دور العرض التركية عن عرض فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، في قاعاتها بدءًا من أمس الجمعة الموافق 4 أغسطس وحتى 25 من الشهر ذاته، في سابقة تحدث للمرة الأولى بعرض فيلم عربي في دور العرض التركية.