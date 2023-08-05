السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جفارديول: لست قلقًا من مواجهة هالاند الآن.. وجوارديولا الأفضل فى العالم

جوسكو جفارديول
جوسكو جفارديول

أبدى النجم الكرواتي جوسكو جفارديول سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، قادمًا من لايبزيج الألماني، بعقد لمدة خمس سنوات، أي حتى عام 2028، وسيرتدي القميص رقم "24" في الموسم الجديد.

وأصبح المدافع الكرواتي، صاحب الـ21 عامًا، ثاني صفقات مانشستر سيتي في الصيف الحالي، بعد التعاقد مع مواطنه ماتيو كوفاسيتش، قادمًا من تشيلسي.

أول تعليق من جوسكو جفارديول بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي

ونشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي تصريحات جوسكو جفارديول بعد توقيعه عقود انضمامه إلى الفريق السماوي، قائلًا: "هذا النادي عريق وله تاريخ كبير، فخور وسعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي".

وأضاف: "اللعب في إنجلترا كان بمثابة حلم لي، وقد تحقق هذا الحلم مع مانشستر سيتي الآن، إنه شرف كبير لي".

وتابع: "مانشستر سيتي يُعد الأفضل والأقوى في العالم حاليًا، وتتويجهم بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي خير دليل على ذلك".

وأكد: "الحصول على فرصة عمل مع بيب جوارديولا أمر رائع للغاية، إنه الأفضل في كرة القدم، والانضمام إلى كتيبته شيء خاص جدًا لي ولعائلتي، متأكد من أن مستواي سيتطوّر بشكل كبير".

وعن مواجهة مانشستر سيتي في الموسم الماضي، أجاب جفارديول: "كما قلت، لقد كان فريقًا قويًا للغاية، وجميع الأندية كانت تريد تجنب مواجهته، ولسوء الحظ واجهنا الفريق في دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "كنا نعلم أن هذه المباراة ستكون صعبة، لقد قدموا أداءً مختلفًا، واستحقوا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا". 

وعن زميله الجديد النرويجي إيرلينج هالاند، قال جفارديول: "إنه لاعب مميز وسريع ويُشكل تهديدًا قويًا وواضحًا لأي فريق يواجهه، الجميع يعلم ما قدمه في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، والموسم الذي يسبقه مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني".

وأكمل: "إنه يمتلك كل شيء ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، من الجيد اللعب بجواره الآن، لست مضطرًا لمواجهته".

واختتم جفارديول تصريحاته، قائلًا: "متحمس لخوض منافسات الموسم الجديد، وآمل في مساعدة الفريق والتتويج بأكبر قدر ممكن من الألقاب".

ماذا قدم جفارديول في مسيرته الكروية؟

وبدأ جفارديول مسيرته الكروية في دينامو زغرب الكرواتي. وخلال موسمين في بلاده، ساهم اللاعب في فوز فريقه بلقب الدوري الكرواتي مرتين وكأس كرواتيا مرة وكأس السوبر الكرواتي قبل أن ينتقل إلى فريق لايبزيج الألماني.

خاض جفارديول 87 مباراة مع النادي الألماني، في موسم 2021-22 و2022-23، وسجل خمسة أهداف وفاز بلقبين لكأس ألمانيا.

وشارك جفارديول في 21 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، وساهم في احتلاله المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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