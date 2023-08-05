مصرع شاب وإصابة 4 سقطوا فى بئر مياه بالوقف

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون بينهم شقيقان، اليوم، إثر سقوطهم داخل بئر مياه بجوار كوبري المراشدة الجديد، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر سقوطهم داخل بئر مياه في قرية المراشدة، مركز الوقف.



وجاءت أسماؤهم كالآتي مصرع "ياسر.س.م.ر"، يبلغ من العمر 30 عامًا، وإصابة "أحمد.م.س"، 35 عامًا، ومنتصر، واثنين جار استخراجهما من البئر، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، والجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.