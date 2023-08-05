السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"شريان الحياة".. احتفالية بمتحف الإسماعلية في ذكرى افتتاح قناة السويس (غدا)

متحف الإسماعيلية
متحف الإسماعيلية

ينظم القسم التعليمي بمتحف الإسماعيلية، احتفالية في ذكرى افتتاح  قناة السويس غدا الأحد، بعنوان "شريان الحياة"، ويبدأ برنامج الفعالية في تمام الساعة 11.00 صباحًا.

احتفالية بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس

ويتضمن برنامج الاحتفالية، محاضرة من إعداد وتقديم القسم التعليمي للتعريف بتاريخ حفر قناة السويس وتطورها حتى العصر الحديث، مع تسليط الضوء للتعريف بالأنواع المختلفة للسفن العابرة للقناة في الوقت الحالي.

كما يجرى تنفيذ ورشة فنية للرسم والتلوين، علمًا بأن الفئة المستهدفة لهذه الورشة من عمر 8 سنوات  حتى 14 سنة.

متحف الإسماعلية

يعد من أقدم المتاحف الإقليمية في مصر، حيث جاءت فكرة إنشائه أواخر القرن ١٨م وبداية القرن ١٩م، بالتزامن مع مشروع حفر قناة السويس (1859-1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي "جان كليدا" بأعمال حفائر وتنقيب في المواقع الآثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء.

الإسماعيلية افتتاح قناة السويس الجديدة أغسطس 2023 تاريخ حفر قناة السويس قناة السويس
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