محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٨٤.٩% حيث تقدم للامتحان 33374 طالب وطالبة حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالب وطالبة .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٠% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.

كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100 % ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى ٩٧.٩ % .