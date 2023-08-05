السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي  ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٨٤.٩% حيث تقدم للامتحان 33374 طالب وطالبة حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالب وطالبة .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية  الرياضية بنسبة نجاح بلغت ٩٠% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠%.

كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين  بنسبة نجاح بلغت 100 % ، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع ١٠٠% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى ٩٧.٩ %  .

محافظ القاهرة لشهادة الاعداديه امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية

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