«تجار الفولورز».. «الدستور» تكشف كيف تصنع «بلوجر» من الوهم؟

أكثر من عام ونصف حاول فيهم عبدالله، زيادة أعداد المتابعين على صفحته ورفع معدل التفاعل عليها، كي يدخل عالم «البلوجرز»، إلا أنه لم يستطع من خلال المحتوى الذي يقدمه فقط، لاسيما أنه جرب الإعلانات الممولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلا أن التفاعل كان يزيد ببطيء.

يقدم عبدالله محتوى تقييم الطعام أو الذي يسمى في عالم السوشيال ميديا بـ«الفود بلوجرز»، وهو شخص يقوم بالتصوير داخل مطاعم مختلفة لتجربة مأكولات وإعطاء تقييم للمشاهدين، إلا أن التفاعل الضعيف على صفحته دفعه لمحاول كسب متابعين عبر أحد الصفحات التي توفر ذلك الأمر.

يقول: «كان فيه إعلان عن زيادة أعداد المتابعين مقابل مبالغ مالية، فكان المبلغ المطلوب 50 ألف جنيهًا مقابل 7500 متابع، إلى جانب أسعار مختلفة للتفاعل أو اللايك والفولو على الفيس بوك أو الانستجرام ودفعت بالفعل عشان أزود عدد المتابعين».

يوضح أنه فوجئ بأن الحسابات التي قامت بمتابعته وهمية وحين عاد للصفحة التي أخذت منه الأموال من أجل المتابعة وجدها مغلقة: «إدارة الفيس بوك رصدت وجود حسابات وهمية كتيرة عملت لي فولو مؤخرًا فأغلقت صفحتي اللي كان عليها كل شغلي والانستجرام بعت لي تحذير».

“عبدالله” تم النصب عليه من قبل تلك الصفحات التي أعطته متابعيين وهميية وتضرر في غلق حسابه من قبل إدارة الفيس بوك: «خسرت الفلوس والصفحة بسبب الحسابات الوهمية اللي عملت لي فولو، وحاولت استعادة الصفحة لكن إدارة الفيس بوك رفضت بسبب النشاط الوهمي».

يزيد انتشار تجار «الفلورز» على صفحات السوشيال ميديا الذين يعلنون عن خدمة زيادة المتابعين على «فيس بوك وانستجرام» بمقابل مادي لصناعة «بلوجرز» عبر الحسابات الوهمية التي تبدأ في المتابعة والتفاعل، إلا أن الخبراء يحذرون من خطورة تلك الحسابات الوهمية التي قد تستخدم في أعمال غير قانونية إلى جانب تضرر الكثيرون ممن خاضو تجربة زيادة المتابعين وفق ما كشفته «الدستور».

خبير قانوني يحذر من صفحات زيادة المتابعين

علي الدندراوي، الخبير القانوني، يؤكد أن الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم تنشيطها وزيادتها عبر الحسابات الوهمية، تستهدف بث الأفكار والمعتقدات الخاطئة بين أفراد المجتمع وزيادة معدل الشائعات التي تسهم في حدوث خلل كبير في تداول المعلومات.

وبين أن مواقع التواص الاجتماعي أصبحت مصدر تلاعب لكسب المال، ومن ثم زيادة المتابعين على الصفحات هدف يسعى الكثيرون للوصول إليه، ولكن تلك الصفحات لا أساس لها من الصحة فهي مجهول المصدر، ويتضرر أصحابها بسبب التفاعل الوهمي.

يقول: «لكي يتم توثيق الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يتم تقديم أوراق تحقيق شخصية أو سجل تجاري في حالة امتلاك الحساب لإحدى الماركات العالمية، كل هذا لضمان مصداقية هذا الحساب وعدم وجود تفاعل وهمي عليه».

يؤكد أن زيادة عدد المتابعين الوهمين لصفحات التواصل الاجتماعي قد يسبب موجه من جرائم النصب والاحتيال وانتحال الشخصية، ولا بد من حملات إعلامية من أجل زيادة وعي المواطن بخطورة تلك الصفحات ومساعدته في التعرف على الصفحات الوهمية.

ويختتم: «يستوجب تعلم مهارات الفحص والتحقق عبر الإنترنت، وعدم الاندفاع في نشر المعلومات والانجراف ورائها قبل التأكد من صحتها لأنها تساهم في منع انتشار الشائعات، مشددًا على ضرورة وجود رقابة كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي لرصد أية صفحات مخالفة لا تمت للواقع بصلة».

نشر صور إباحية لزيادة المتابعين

ما حدث مع محمود كان أكثر ضررًا، إذ أنه خريج كلية العلوم، وبدأ في إنشاء صفحة على موقع «فيس بوك» يحاول من خلالها تقديم معلومات عن الكيمياء وتجارب بسيطة يقوم بها في منزله، إلا إنه فوجئ بعدم شغف الكثيرون بالمحتوى الذي يقدمه، وهو الأمر الذي دفعه لمحاولة تزويد المتابعين لديه.

يقول: «بدأت بالبحث عن طرق لنشر المحتوى بتاعي، وفوجئت أن فيه صفحات بتدي خدمة زيادة المتابعين والتفاعل على الصحفات مقابل مبالغ مالية، وبالفعل اشتريت لأنهم وعدوني بزيادة عدد المتابعين وأنهم مش هيكونوا وهميين وطلبوا مني امتلاك الصفحة لمدة أسبوع».

فوجئ محمود خلال ذلك الأسبوع بنشر صور جنسية على صفحته من أجل زيادة أعداد المتابعين عبر الصفحة التي تعاون معها: «بدأوا ينزلوا صور جنسيه عشان التفاعل يزيد وكدة استغلوا الحساب في حاجات غير قانونية».

خبير برمجة يوضح طرق التحقق من الحسابات الوهمية

وفيما يخص كيفية التعرف على الصفحات التي تمتلك متابعين وهميين على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول أيمن عمران، خبير برمجة، أنها تتم من خلال دراسة النمط النموذجي للنشاط، موضحًا إنه إذا كان هناك زيادة مفاجئة وغير طبيعية في عدد المتابعين بدون سبب واضح، فقد تكون هذه الصفحة تستخدم حيل لشراء المتابعين الوهميين.

وبين: «وكذلك التحقق من مدى تفاعل المتابعين مع المحتوى المنشور على الصفحة فإذا كانت هناك أعداد كبيرة من المتابعين، ولكن لا يوجد تفاعل (تعليقات، إعجابات، إعادة نشر) على المنشورات، فقد يكون هناك تزوير في الأعداد، ولا بد الاستعانة بأدوات فحص المتابعين».

ويضيف: «حيث أن هناك أدوات متاحة عبر الإنترنت تساعد على التحقق من مدى وهمية المتابعين على الحسابات الاجتماعية، يمكن استخدام بعضها لفحص الحسابات التي بُشك فيها، كما تتم مراقبة التاريخ النشاط من خلال الاطلاع على النشاط السابق للصفحة والمدة التي استغرقها الحصول على المتابعين».

يوضح عمران أنه يستوجب على مستخدمي التواصل الاجتماعي عند التعامل مع الصفحات الوهمية والشائعاتالتحقق من مصداقية الصفحة أو المصدر قبل التعامل مع المعلومات أو نشرها، والتأكد من أن الصفحة موثوقة وأن المعلومات التي تقدمها مدعومة بمصادر موثوقة.

يختتم: «تحليل المحتوى الذي يتم نشره على الصفحات قبل التفاعل معها والبحث عن علامات الشائعات مثل العناوين الاستفزازية أو المعلومات غير المدعومة بالحقائق، والتحقق من النقاشات المتعلقة بالمعلومات المشكوك فيها على منصات أخرى حتى يتم التوجيه إلى المصادر الدقيقة».

«الدستور» تخوض تجربة شراء الفولورز

خضنا تجربة شراء المتابعين عبر 3 صفحات لمعرفة الطريقة والمبالغ التي يتم أخذها من أجل صناعة «البلوجرز» لنكتشف أن الأمر لا يستغرق سوى أيام قليلة ومبلغ مالي، أول صفحة كان لديها عرض تفاصيله: «3 آلاف متابع بسعر 250 جنيه، أما الـ5 آلاف متابع بسعر 400 جنيهًا، والـ10 آلاف متابع بـ800 جنيهًا».

وكان لديها عروض على المشاهدات على حساب «تيك توك»، حيث بلغ سعر الـ2 مليون مشاهدة 500 جنيهًا، بينما لايكات ومشاهدات فيس بوك يبلغ الألف منها 100 جنيهًا، ويتم إرسال الأموال عبر فودافون كاش نصفهم قبل زيادة المتابعين والنصف الأخر بعد زيادتهم.

الصفحة الثانية أدعينا أنها لفنان صاعد وعرضت الصفحة أن الـ100 متابعة بـ75 جنيهًا، أما الصفحة الثالثة وصفت نفسها بأنها تقدم أقوىعروضتكبيرالصفحاتنسبة 100% حقيقين، وضمان عدم نقص المصدر من إعلانات ممولة، ويتم تكبير الصفحات من خلال الإعلان الممول.

وكان العرض كالتالي: «5 آلاف لايك ومتابع بـ400 جنيهًا، و10 آلاف لايك ومتابع بنحو 800 جنيهًا، و15 ألف لايك ومتابع بـ1200 جنيهًا، و20 ألف لايك ومتابع بـ1600 جنيهًا، بينما 50 ألف لايك ومتابع بـ3500 جنيهًا، وأخيرًا الـ100 ألف متابع بـ7 آلاف جنيهًا».

خبير أمن معلومات: «تساهم في حروب الجيل الرابع»

بينما يصف محمد الجمل، خبير أمن المعلومات، الأمر بالخطير مبينًا أن تلك الصفحات تكون غير معروفة أو مدعومة من الفيس بوك، لذلك يتضرر من يقوم بالتعامل معها، لاسيما أنها تفتح باب قوي للابتزاز الإلكتروني عبر تزويد المتابعين الوهميين».

وبين أن الحسابات الوهمية والصفحات القائمة عليها تساهم في زيادة حروب الجيل الرابع والخامس الإلكترونية، وتعتبر وسيلة لترويج الشائعات، مشددًا على ضرورة وجود وعي تكنولوجي لأن الصفحات الوهمية تضر بأصحابها، والمتابعين الوهميية لا يتفاعلون فيقع طالبي تلك الخدمة في ذلك الفخ.

ويضيف: «بيكون فيه 100 ألف متابع من حساب وهمي ولكن التفاعل ضعيف للغاية، ويبدأ عدد الحسابات الوهمية في التناقص مع الوقت، مشيرًا إلى أنه من الأضرار التي تحدث من شراء حسابات وتفاعل وهمي هو رفض الفيس بوك التوثيق لأن المتابعين أغلبهم وهميين وإدارة الفيس بوك تعرف ذلك حين تطلب أوراق رسمية للتوثيق وترفض في حال وجود حسابات وهمية».

نور وشقيقتها يتعرضان للابتزاز الإلكتروني

ذلك ما تعرضت له نور وشقيقتها، والتي كان لديهما صفحة تقدم محتوى رسومات، وعليه تفاعل ضعيف، وحين أرادا تزويد عدد المتابعين والتفاعل على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي لجؤوا إلى إحدى تلك الصفحات: «المحتوى الذي نقدمه لم يكن يلقى تفاعل قوي من قبل المتابعين وكان لدينا رغبة في تزويد المتابعين».

تضيف: «قمنا بالتواصل مع أحد صفحات تزويد المتابعين ودفعنا مبلغ 20 ألف جنيهًا نظير تزويد المتابعين والتفاعل على صفحتنا، وأعطيناهم معلومات عن الصفحة وأمانها، ولكن فوجئنا أنهم مجرد هاكر قاموا بالاستيلاء على الصفحة وابتزازنا إلكترونيًا».

دفعت نور وشقيقتها مبلع 20 ألف جنيهًا أخرين من أجل استعادة صفحتهم من أيدي الهاكر: «كثير من تلك الصفحات تكون نصابة ولا تقوم بتزويد المتابعين وما تعرضنا له عملية نصب ومن ابتزاز، ولم تقوم الصفحة بأي تزويد للمتابعين لدينا ولكن استولت عليها».