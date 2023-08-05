عضو حزب البتريوت الأوكراني: كييف ترغب في السيطرة على مياهها الإقليمية (فيديو)

قال الدكتور رامي أبو شمسية عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن كييف تحاول أن تحافظ على مياهها الإقليمية لطرد الجيش الروسي الموجود في مياهها، وبالتالي تصل رسالة لموسكو بأنها ليست موجودة في البحر الأسود لوحدها، وإنما يوجد الجيش والقوات البحرية الأوكرانية أيضًا.

وأضاف أبو شمسية عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن القوات البحرية الأوكرانية سوف تسيطر على المياه الإقليمية، وبالتالي هذه رسالة واضحة لموسكو للانسحاب من الأراضي والمياه الإقليمية لأوكرانيا.

أوكرانيا بالفعل تتعاطى مع الوسطات والمبادرات الدولية

وأوضح عضو حزب البتريوت الأوكراني أن أوكرانيا بالفعل تتعاطى مع الوسطات والمبادرات الدولية، ولكنها تروج لمبادرة السلام الأوكراني، وبالتالي أي مبادرة سلام على مبدأ المبادرة الأوكرانية سوف توافق عليه، والبند الأول هو وقف الحرب والانسحاب من الأراضي الأوكرانية.

وتابع: “إذا وافقت روسيا على هذه الشروط سوف يكون هناك انفراج في هذه الأزمة، وتحل هذه المشكلة، وبالتالي أي شيء يؤدي لانسحاب الجيش الروسي من الأراضي الأوكرانية فأن أوكرانيا ستوافق عليه، غير ذلك سوف يكون صعبًا جدًا”.