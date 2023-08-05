السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة تستقبل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

تسجيل الرغبات
تسجيل الرغبات

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن بدء أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى للقبول لطلاب الثانوية العامة، بداية من اليوم السبت؛ لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق، وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل.

واستعدت جامعة المنصورة لتسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من يوم السبت المقبل ولمدة 5 أيام. 

وأشار الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم إعداد (5) معامل حاسب آلي لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر كالتالي: مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الإلكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، و(3) معامل بكلية التربية، مدرج (4) مبنى (أ) التعليمي بكلية الصيدلة.

وأكد خاطر، أنه تم عمل ورشة عمل تدريبة لتدريب مدخلي البيانات، وتم تخصيص لجنة من العاملين بالمكتب الذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها وعمل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب واستخدام معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب وعمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعًا للازدحام والتكدس.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أنه تم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

وأشار الدكتور وليد الطنطاوي، مدير عام إدارة شؤون الطلاب بجامعة المنصورة والمشرف على مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

وأوضح الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وهي: 

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

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شريف خاطر رئيس الجامعة جامعة المنصورة المنصورة الثانوية العامة

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