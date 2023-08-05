السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة بحوزتها 27 كيلو مخدرات بالقليوبية

مخدرات
مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وإدارتهم لبؤرة إجرامية، مُتخذين من دائرة مركز شرطة طوخ، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعثر بحوزتهم على «كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات – كمية لمخدر البودر «الحشيش الاصطناعى» وزنت 10 كيلو جرامات – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – كمية لمخدر الآيس «الشابو» وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – 1000 قرص لمخدر لعقار «ترامادول» - بندقية آلية - 8 خزينة متنوعة – بندقية خرطوش – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 أسلحة بيضاء - 9 هواتف محمول – 2 ميزان حساس– مبلغ مالى».

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم، واستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و110 آلاف جنيه تقريبًا.

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