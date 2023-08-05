السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن انطلاق عملية تفتيش للحدود لحماية أبراج الطاقة من داعش

أبراج الطاقة الكهربائية
أبراج الطاقة الكهربائية

 أعلن العراق، اليوم، إنطلاق عملية تفتيش واسعة للحدود الفاصلة بين ثلاث قيادات أمنية لحماية أبراج الطاقة الكهربائية. 

وذكر بيان للخلية الإعلام الأمني العراقي، أنه في إدامة الضغط على العناصر الإرهابية المنهزمة والخارجين عن القانون لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية لحماية أبراج الطاقة الكهربائية، وبإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، انطلقت، عملية تفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات (غرب نينوى - صلاح الدين - الجزيرة). 

وأضاف أن قيادة عمليات غرب نينوى شرعت من خلال فرقتي المشاة ١٥ و٢٠ - قيادة حرس الحدود المنطقة السادسة - وقطعات الحشد الشعبي بواجب تفتيش وتطهير جزيرة الحضر والحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين والجزيرة ضمن قاطع المسؤولية.

وتابع أما قيادة عمليات صلاح الدين، فقد شرعت والقطعات الملحقة بها من خلال لوائي المشاة ٩١ -٩٥ و الفرقة ٢١ و فوج سوات قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، بواجب تفتيش وادي الثرثار والقرى شرق وادي الثرثار. 

وأشار إلى أن قيادة عمليات الجزيرة شرعت و من خلال فرقة المشاة السابعة - لواء مغاوير القيادة والقطعات الملحقة بها ولواء ٥٧ حشد عشائري بواجب بحث وتفتيش الأماكن  بإتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.

وأكد أن قطعاتنا الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار. 

العراق أبراج الطاقة الكهربائية غرب نينوى صلاح الدين الجزيرة الحشد الشعبي الاستقرار

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