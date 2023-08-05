الأمراض الناتجة وطرق الوقاية من أضرار مياه الشرب الملوثة

يشكل تناول مياه الشرب الملوثة خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان وخصوصًا عشاق السفر والتنقل في الصحراء وتناول المياه الموجودة في برك الصحراء.

وهناك الكثير من الأمراض الناتجة من تناول مياه الشرب الملوثة يجب أن تتجنبها لحمايتك وحماية أسرتك من الأمراض الشائعة، وفي السطور التالية نرصد لكم في هذا التقرير طرق الوقاية من أضرار مياه الشرب الملوثة، وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health"، كالتالي:

الأمراض الناتجة من تناول مياه الشرب الملوثة

يعتبر تناول مياه الشرب الملوثة من ضمن أسباب الشعور بأعراض مختلفة تعرف على أبرزهم:

1- تناول مياه الشرب الملوثة يتسبب في تدغم الغدة الدرقية بسبب نقص اليود في الماء.

2- تغيير في وظائف المخ.

3- اضطرابات في في الكلى والقلب والأوعية الدموية.

4- الإصابة بالأورام السرطانية نتيجة انتشار المواد الكميائية في مياه الشرب بتركيز عالٍ.

5- الإصابة بخلل في توازن الهرمونات.

6- الإصابة بالكوليرا والحمى التيفودية والبلهارسيا.

7- الإصابة بآلام المعدة أو الغثيان أو الإسهال.

8- فقدان للوزن بشكل ملحوظ.

9- فقدان للشهية.

10- دم في البراز وحرقان في البول.

طرق الوقاية من أضرار مياه الشرب الملوثة

هناك العديد من الحلول التي يمكن أن يتابعها الكثير للحماية من أضرار مياه الشرب الملوثة وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - تجنب التخلص من الزيوت القديمة في الحوض لها تشكل ضرر كبير على ماء الشرب.

2 - تحقق من نظافة الماء عند تدفقها من الصنبور إذا كان لونها مائل للأصفر لا تشرب منها.

3 - يمكنك استخدام الفلتر لتنقية الماء من الأتربة أو التلوثات.

4 - تستطيع غلي ماء الشرب قبل تناوله إذا كنت تشك في صحة الماء.