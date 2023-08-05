"صبحي وراشد" يضعان حجر أساس حمام سباحة بمركز الشباب الدولي بكفر طهرمس

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى مركز الشباب الدولي بكفر طهرمس ببولاق الدكرور، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات التي قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذها وتطويرها داخل المركز.

وشاهد صبحي وراشد عرضًا من قبل فرق التطوع والجوالة، وتم بعدها افتتاح الملعب الخماسي داخل المركز، والذي شهد عرضًا لفريق النسور التابع لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى استعراض بعض اللاعبين لمهاراتهم بكرة القدم.

وقام وزير الشباب ومحافظ الجيزة بوضع حجر الأساس لحمام السباحة بمركز الشباب الدولي، وتفقد صبحي وراشد عقب وضع حجر الأساس لحمام السباحة النشاط الاجتماعي بالمركز، وكذلك القافلة الطبية الشاملة، والتي تقدم الخدمة الطبية لأهالي المنطقة، وتشمل على عيادات الأسنان والعيون.

واستكمل صبحي وراشد جولتهما بالاطلاع على ما تم من نشاط في برنامج "مشواري"، والتقي وزير الشباب بمجموعة من المتدربين، وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على الاهتمام بتوجيه النشء والشباب للحصول على المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، موضحًا أن برنامج "مشواري" من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، والذي يأتي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.

وحرص الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد راشد على حضور جلسة برلمان شباب مصر، التي عقدت خلال زيارة وزير الشباب والرياضة لنزل الشباب الدولي، وتوجه وزير الشباب بالشكر إلى محافظ الجيزة على دعمه وجهوده في دعم الشباب بمراكز الشباب.

وشدد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الكبير من قبل وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، بالاضافة تطوير بنيتها الإنشائية من جانب أخر والذي يساعد بشكل كبير وفعال فى إتاحة الفرصة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة في ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وثمن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقده العيادات وسيارات العيادات المتنقلة لحملة ١٠٠ يوم صحة بمركز شباب كفر طهرمس ببولاق الدكرور والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صحة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لكافة التخصصات التي تشملها المبادرة إلي جانب رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء والتي تأتى في إطار المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة .

كما أكد اللواء أحمد راشد خلال الجلسات الحوارية مع الشباب بمركز شباب كفر طهرمس بأن برلمان الشباب والطلائع يساهم فى تعريف الدولة وقيادتها بتطلعات الشباب وطريقة تفكيركم وتناولهم للقضايا والمشكلات التى تواجه الدولة .

وأضاف محافظ الجيزة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمت مكوناتها تطوير شامل لمراكز الشباب بالقري المدرجة بالمبادرة للتوسع في مساحة ممارسة الشباب للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي والتي تأتى فى مقدمة أولويات الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب.

وأعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء برلمان الشباب والطلائع مثمناً ذلك المشروع الهام الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة و الذي يأتى كأحد المسئوليات الكبيرة والبرامج الناجحة الهادفه الي تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية وتنمية دور الشباب في النهوض بالمجتمع.

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