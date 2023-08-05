كيفية تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 وموعد المرحلة الأولى

زاد البحث عن كيفية تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق خلال الساعات الماضية لطلاب الشعب الثلاثة (علوم، رياضة، أدبي) وفقا للحد الدني الذي تم الإعلان عنه للإلتحاق بالدراسة في الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

كيفية تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المصرية تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 عبر الوقع الرسمي للتنسيق والتابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الخطوات الإلكترونية التالية:-

الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

تحديد تسجيل الرغبات.

إدخال بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد نوع المدرسة الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة (مدارس حكومية، مدارس stem للتكنولوجيا، مدارس النيل، مدارس البعثة المصرية بالسودان).

إدخال الرقم السري ورقم جلوس الطالب.

تسجيل الرقم التأكيدي.

اختيار الكليات المتاحة وفقا للبيانات المدخلة.

تسجيل رغبات الطلاب وفقا لشعبتهم الدراسية.

موعد تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

يستقبل مكتب التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للشعب الدراسية الثلاثة (علوم، رياضة، أدبي) خلال موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 وحتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 لمدة 5 أيام حيث يتاح الموقع للطلاب طوال الـ 24 ساعة.

ويسجل الطالب نحو 75 رغبة وفقا للقواعد التوزيع الجغرافي ومجموع الطالب في الثانوية العامة وتشعبه الدراسي وفقا للكليات المتاحة له في المرحلة التي يقدم فيها للتنسيق والتي يتم الإعلان عن الحد الأدنى قبلها للشعب الدراسية الثلاثة في مؤتمر صحفي.

الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى 2023

يتساءل الكثيرون حاليا عن كيفية تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 عقب الإعلان عن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى والذي جاء كما يلي:-

الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29% بإجمالي عدد الطلاب 22304 طالب وطالبة.

الشعبة الرياضية 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% بإجمالي عدد الطلاب 15013 طالب وطالبة.

الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61 % بإجمالي عدد الطلاب 74923 طالب وطالبة.

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