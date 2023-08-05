السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر مواليد 2004 يواجه أيسلندا في ختام الدور الأول لبطولة العالم

منتخب مصر فاز في
منتخب مصر فاز في مباراته الأخيرة على التشيك

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2004 لكرة اليد، مبارياته الثالثة في بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا، خلال الفترة من 2  إلى 13 أغسطس الجاري، عندما يواجه منتخب أيسلندا في الرابعة والنصف عصراليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة بالدور الأول .

يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على اليابان 40 -32 وعلى منتخب التشيك 28 -22 ويحتل منتخبا أيسلندا والتشيك المركز الثاني والثالث، ولكل منهما نقطتين ثم المنتخب الياباني بدون رصيد، وحقق منتخب أيسلندا الفوز على اليابان بنتيجة 35 -28 وخسر أمام التشيك بنتيجة 27 -29.

وتقام اليوم 15 مباراة أخرى حيث يلتقي رواندا مع الجزائر والبرتغال مع كرواتيا في المجموعة الأولى والمغرب مع نيوزيلندا والمجر مع سلوفينيا في المجموعة الثانية ..ويلتقي التشيك مع اليابان في المجموعة الثالثة .

ويلتقي البرازيل مع البحرين وإسبانيا مع كوريا في المجوعة الرابعة، وشيلي مع المكسيك والدنمارك مع النمسا في المجموعة الخامسة، ومقدونيا الشمالية مع جورجيا والنرويج مع الجبل الأسود في المجوعة السادسة.

وفي المجموعة السابعة يلتقي السعودية مع أمريكا وألمانيا مع الأرجنتين، وفي المجموعة الثامنة يلتقي إيران مع بوروندي والسويد مع جزر الفارو.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم  اللاعبين: يوسف ناجي ويوسف وليد وعمر الخطيب وفيراس مروان ومحمد وائل وزياد حشاد ومحمد عماد أوكا وأحمد محمد خوجة وزياد عبدالرحيم وياسين محمد وبلال إبراهيم وعمر أحمد حمدي وعمر عدلان ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ إبراهيم ومحمد صلاح السيد.

بطولة العالم للناشئين لكرة اليد منتخب مصر مواليد 2004 لكرة اليد منتخب أيسلندا منتخب التشيك اليابان

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