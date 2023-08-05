إصابة 5 فى حادث تصادم سيارتين على طريق الهرم

أصيب 5 في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق امتداد ترعة المنصورية فى منطقة الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى الطريق نطاق الهرم حول وجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.