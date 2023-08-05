السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مكتبة الإسكندرية تحيى ذكرى أحمد كمال باشا

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تحيي ذكرى أحمد كمال باشا

رغم مرور مائة عام على رحيله إلا أن كتبه لا تزال مرجعًا لعلماء المصريات والحضارة المصرية القديمة، ولمَ لا وهو أول مؤرخ عربي يكتب في الحضارة المصرية القديمة وعلى يديه ظهر جيل من كبار علماء التاريخ والآثار، إنه أحمد كمال باشا رائد المدرسة المصرية في الدراسات الأثرية.

ولد أحمد كمال باشا في القاهرة عام 1851، وتحل ذكرى وفاته في الخامس من أغسطس، حيث رحل عن عالمنا عام 1923 بعدما ترك إرثًا عظيمًا تنهل منه الأجيال التي تعاقبت بعده.

دور مهم فى الحفاظ على الآثار المصرية



وفي تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط، إن أحمد كمال باشا له دور مهم في الحفاظ على الآثار المصرية، حيث إنه عمل في الكثير من المواقع الأثرية في مختلف أنحاء مصر.

وأضاف أن رائد التاريخ له دور مهم في الحفاظ على خبيئة المومياوات بالدير البحري التي تم اكتشافها عام 1881، كما له دور في إنشاء المتاحف الإقليمية، ولكن يظل الإنجاز الأعظم له هو قاموس المعجم الذي ألفه للغة المصرية القديمة.

أحمد كمال باشا ذكرى ذكرى أحمد كمال باشا تحيي مكتبة الاسكندرية مرور مائة عام على رحيله مرور مائة عام

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