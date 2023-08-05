غلاب: إنشاء متحف حربى فى قاع البحر الأحمر مشروع رائد من القوات المسلحة

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، إن فكرة إنشاء أول متحف حربي في قاع البحر الأحمر، يضم أهم مواقع الشعاب المرجانية في العالم، جاءت من وجود الشعاب المرجانية التي طبقا للأبحاث صنفت بأكثرالشعاب المرجانية بقاء ومقاومة للتغيرات المناخية.

ووجّه "غلاب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترانيوز"، الشكر للقوات المسلحة التي ساهمت في توفير المعدات اللازمة التي استخدمت لإنشاء هذه المواقع، مبينا أنه تم إنشاء ٣ مواقع بمدينة الغردقة، كل موقع يحتوي على ٥ معدات حربية قديمة، وتم أيضا في الفترة السابقة إعداد الدراسات المطلوبة في القاع وطبيعة القاع والظروف الجوية المواتية وكل ما يتعلق بتفاصيل عملية الإغراق.

إنشاء متحف حربي في قاع البحر الأحمر

وأوضح مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر أن المعدات الحربية التي تم إغراقها بالبحر الأحمر سوف تنمو عليها الشعاب المرجانية مع الوقت، وسوف يصبح بيئة متكاملة من المرجان والشعاب المرجانية في خلال من سنة إلى ٣ سنوات، وبالتالي سوف تكون هذه الأماكن الجديدة الصناعية تحت البحر جاذبة وتكون بيئة جديدة للغواصين وتخفف الضغوط على مواقع الغطس الطبيعة، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة التي أقيمت في البحر الأحمر، موجها الشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع بداية من القوات المسلحة ووزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.