السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خالد عبدالفتاح يغيب عن مواجهة الأهلى فى السوبر الإفريقى

خالد عبدالفتاح
خالد عبدالفتاح

تلقى الجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، صدمة فنية عقب إصابة خالد عبدالفتاح لاعب الفريق الأول، في مباراة فريقه أمام المصر ي في دور الثمانية لكأس مصر.

وكشف مصدر بالأهلي أن الأشعة والفحوصات الطبيبة التي خضع لها خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أظهرت إصابته بكسر في عظمة الترقوة لفترة تصل إلى شهرين عن الملاعب. 

وأضاف المصدر أن خالد عبدالفتاح سوف يخضع لعملية جراحية ووضع شرائح لتثبيت الترقوة في مكانها، وتصل فترة التأهيل إلى شهرين كاملين قبل العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

وأشار إلى أن تشخيص إصابة اللاعب تبعده رسميًا عن أولي مشاركات الأهلي في الموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، المقرر لها بشكل مبدئي يوم 22 سبتمبر في السعودية.

وتعرض خالد عبدالفتاح للإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة المصري البورسعيدي، بعد كرة مشتركة مع مروان حمدي لاعب المصري، في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

تقدم المصري أولًا بهدف من رأسية مروان حمدي وتعادل علي معلول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أحمد قندوسي هدف الفوز، ليصعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدور نصف النهائي.

اتحاد العاصمة الجزائري السوبر الأفريقي السويسري مارسيل كولر المصرى البورسعيدى خالد عبد الفتاح عملية جراحية

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