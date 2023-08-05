لسرقة ذهب وتابلت.. مقتل ربة منزل في التل الكبير بالإسماعيلية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بعدة طعنات بالرقبة والبطن والرأس، أثناء دخول لصوص لسرقة منزلها.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى التل الكبير المركزى بوصول "جيهان.أ.م" 47 عاما ربة منزل مقيمة عزبة أبوعيادة جثة هامدة مصابة بعدة طعنات بالرقبة والبطن والرأس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز التل الكبير إلى مكان البلاغ وبسؤال زوجها "الشوادفى.ا.م" 58 عاما موظف بهيئة الأوقاف، قال إنه أثناء عودته من عمله وبرفقته أولاده عثر على زوجته مسجاة على ظهرها بطرقة المنزل ومصابة بعدة طعنات واكتشافه سرقة 2 تابلت وخاتم ذهب ومبلغ مالى 300 جنيه، وقرر نقلها للمستشفى لإسعافها ولكنها كانت فارقت الحياة ولم يتهم أحد بقتلها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة.